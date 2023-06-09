كامافينغا يستمتع بإجازته في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اختار إدواردو كامافينغا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد قضاء إجازته الصيفية في دبي، بعد انتهاء موسمه مع فريقه الأحد الماضي وقبل الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة جبل طارق 16 يونيو الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

ونشر كامافينغا مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهو يستمتع بقضاء أوقات سعيدة في دبي على شاطئ البحر بأحد المنتجعات السياحية.

وتعد دبي الوجهة المفضلة لنجوم الكرة العالمية وريال مدريد بشكل خاصّ لقضاء إجازاتهم الشتوية أو الصيفية، حيث تواجد في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كريم بنزيما وفاسكيز وفينيسيوس جونيور وخوسيه إغناسيو المعروف بـ "ناتشو".

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