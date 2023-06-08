لمدة 5 سنوات..ليفربول يضم بطل مونديال قطر

المصدر: وكالات

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تعاقد ليفربول الإنجليزي الخميس مع لاعب الوسط الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر بطل مونديال قطر 2022، من دون أن يذكر مدة العقد أو قيمته.

وكشفت الصحف المحلية أن ماك أليستر وقع عقدًا لمدة خمس سنوات وأن ليفربول دفع البند الجزائي المقدر بـ35 مليون جنيه للحصول على خدماته.

وكان ماك أليستر عنصرًا مؤثرًا في صفوف برايتون وساهم في انتزاع الفريق الجنوبي الساحلي بطاقة المشاركة الأوروبية الأولى في تاريخه، وتحديدًا في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، كما تألق في صفوف منتخب بلاده المتوج بكأس العالم.

وقال ماك أليستر (24 عامًا) لموقع ليفربول الرسمي:"‘نه شعور رائع. انه حلم تحقق، انا سعيد للغاية لتواجدي هنا واتطلع قدمًا للبدء. اريد المشاركة في اول حصة تدريبية استعدادًا للموسم الجديد وبالتالي انا سعيد لان جميع الامور انجزت".

وتابع "عشت عامًا رائعاً مع تتويجنا بكأس العالم وما حققناه في صفوف برايتون. لكن منذ احراز المونديال، قلت في نفسي إني اريد إحراز المزيد من الالقاب وأعتقد أن هذا النادي سياعدني في تحقيق ما اصبو اليه".

وانضم ماك أليستر الى برايتون قادمًا من أرخنتينوس جونيور الارجنتيني قبل ان يعار الى بوكا جونيورز. خاض اول مباراة رسمية له في الدوري الانجليزي الممتاز في مارس عام 2020 ودافع عن ألوان برايتون في 112 مباراة مسجلا 20 هدفًا ونجح في 9 تمريرات حاسمة.

أما مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب فقال "لقد اضفنا الى فريقنا لاعبًا موهوبًا، ذكيًا ويملك فنيات عالية وهذا خبر رائع بالفعل".



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