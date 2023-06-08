ميسي على رأس التشكيلة المثالية لإبراهيموفيتش

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، عن التكشيلة المثالية بالنسبة له والتي لعب معها طوال مسيرته في العديد من الأندية الكبيرة.

وكان إبراهيموفيتش أعلن اعتزاله منذ أيام بعد تأكد رحيله عن نادي ميلان الإيطالي بنهاية عقده.

وفي كتابه “أنا كرة القدم” الذي يدون فيه النجم السويدي أبرز لحظات في مسيرته مع الساحرة المستديرة، كشف إبراهيموفيتش عن التشكيلة المثالية من اللاعبين الذين زاملهم في الملاعب.

وشهدت تشكيلة إبراهيموفيتش وجود النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي زامله السويدي في برشلونة، بالإضافة إلى الحارس الإيطالي، جانلويجي بوفون، والذي زامله إبرا في يوفنتوس، بالاضافة إلى وجود تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة، والنجم البرازيلي السابق رونالدينيو الذي لعب بجوار السويدي بقميص ميلان الإيطالي.

التشكيلة المثالية للسلطان شهدت تواجد لاعبين برازيليين آخرين، جاء ضمنهم المدافع تياجو سيلفا والظهير الأيسر ماكسويل، بينما جاء أندرياس إنييستا، أسطور برشلونة، على مقاعد البدلاء بجوار الإيطالي جينارو جاتوزو.

تشكيلة إبراهيموفيتش المثالية

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون (يوفنتوس)

خط الدفاع: ليليان تورام – تياجو سيلفا – أليساندرو نيستا – ماكسويل

خط الوسط: تشافي هيرنانديز – فييرا – بافل نيدفيد

خط الهجوم: ليونيل ميسي – إبراهيموفيتش – رونالدينيو

دكة البدلاء: جوليو سيزار – فابيو كانافارو – جينارو جاتوزو – أندرياس إنييستا – كلارنس سيدورف

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