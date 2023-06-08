مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على أمرابط

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يهتم بالتعاقد مع سفيان أمرابط، نجم خط وسط فيورنتينا الإيطالي.

وبحسب موقع "مان يونايتد نيوز"، فإن أمرابط أظهر تميزه أمام وست هام يونايتد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، واعتبر الموقع أن الدولي المغربي كسب حرب خط الوسط ضد ديكلان رايس، مشيراً إلى أن إحدى كراته الطويلة ساهمت في تسجيل هدف التعادل لفيورنتينا.

وكشف الموقع عن إحصائيات متميزة لأمرابط في المباراة النهائية، منها تفوقه في 9 صراعات ثنائية على الكرة، ونجاحه في 69 من 76 تمريرة، منها 7 تمريرات طويلة.

ويرى الموقع الموالي لمانشستر يونايتد بأن أمرابط سيكون المنافس المثالي لكاسيميرو لشغل خط وسط الشياطين الحمر، مشيراً إلى أن قدومه سيجعل إيريك تين هاغ يفكّر في مداورة اللاعبين على ذلك المركز.

وأكد الموقع أن أمرابط أفضل من سكوت ماكتوميناي لاعب خط الوسط الحالي لمانشستر يونايتد، مشدداً على أن إدارة النادي الإنجليزي عليها إنجاز هذه الصفقة بسرعة كبيرة خاصة إن برشلونة يراقب وضع اللاعب هو الآخر.

وكان فيورنتينا خاض نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ضد وست هام يونايتد الإنجليزي، أمس الأربعاء، وخسر بصعوبةٍ بنتيجة 1/2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز