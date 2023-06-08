ديناصور قادم من الماضي.. الطليان يسخرون من التتويج الأوروبي لوست هام

المصدر: البيان

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لم يخفِ الإعلام الإيطالي قناعته بعدم أحقية وست هام يونايتد الإنجليزي بالتتويج بطلاً للنسخة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي.

وحقق وست هام يونايتد اللقب بعد انتصارٍ بالغ الصعوبة بنتيجة 1/2 على فيورنتينا الإيطالي، خلال المباراة النهائية التي احتضنتها العاصمة التشيكية براغ.

وفي مقالةٍ مطولةٍ، عقد موقع "فوتبول إيطاليا" المقارنات بين الشكل الذي ظهر به الفريقين في اللقاء، وقالت المقالة: "فيورنتينا يستند إلى نظام المثلثات في تمرير الكرة، والهجمات المبنية بدقةٍ، أما وست هام يونايتد على الرغم من أنهم لا يكترثون، فقد كانوا تعساء".

وأوضحت المقالة: "اللحظة الوحيدة التي أبدى فيها وست هام يونايتد بعض الإلهام، كانت التي سجل فيها جارود باوين هدف الفوز المتأخر".

واعتبرت المقالة بأن فينسينزو إيتاليانو، المدير الفني لفيورنتينا مدربٌ ذكيٌ وموهوبٌ بشكلٍ قطعيٍ، بينما ديفيد مويس المدير الفني لوست هام يونايتد، مثل ديناصور تيرانا سورس ريكس في أفلام جوراسيك بارك، كأنه قادمٌ من الماضي.

وشنّع موقع "فوتبول إيطاليا" على المستوى الفني فوق أرضية الملعب، قائلاً: "التمريرات غير دقيقة، والأخطاء الخبيثة لا نهاية لها، وست هام يونايتد لن يكترث فهو يرفع أول بطولة له منذ عقود".

وأكدت المقالة أن المباراة النهائية عززت القناعة بأن دوري المؤتمر الأوروبي مجرد بطولة قارية من المستوى الثالث.

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