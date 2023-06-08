قبل نهائي دوري الأبطال.. إنزاغي: غوارديولا أفضل مدرب في العالم

المصدر: البيان

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أثنى سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، على بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قبل المواجهة التي تجمع بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاغي: "في رأيي، غوارديولا هو أفضل مدرب في العالم، دائماً ما أقول هذا وسأظل أقوله، لقد شكل حالة في كرة القدم، يمكن تقسيم كرة القدم الحديثة إلى حقبتي ما قبل غوارديولا وما بعده".

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، قال إنزاغي: "ندرك أننا سنواجه أفضل فريق في العالم".

ويرى فيديريكو ديماركو مدافع إنتر ميلان أن فريقه يستحق التواجد في النهائي وربما يتمتع بأفضلية في ظل الضغوط الواقعة على مانشستر سيتي، كون الأخير يسعى للتتويج بلقب البطولة الأوروبية للمرة الأولى.

وقال ديماركو: "النهائي يشكل حلماً بالنسبة لإنتر ميلان، بينما يشكل هوساً ويحمل شعوراً بالضغط بالنسبة لمانشستر سيتي".

ويلتقي إنتر ميلان مع مانشستر سيتي في اسطنبول السبت المقبل، بنهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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