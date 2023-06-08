كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، موعد اعتزاله كرة القدم، أثناء تصريحاته التي علّق خلالها على انتقال زميله السابق في ريال مدريد كريم بنزيما، إلى صفوف اتحاد جدة.

وقال رونالدو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ريليفو" الإسبانية: "كنت أعلم أن الذهاب إلى السعودية سيفتح الصندوق، أفضل اللاعبين سيذهبون إلى هناك".

وتابع: "الدوري السعودي سيكون أحد أفضل الدوريات على الإطلاق في غضون عامين أو 3 أعوام، سيكون أحد أهم بطولات الدوري في العالم، جاء كريم إلى هنا وسيأتي الكثير".

أما بشأن انتهاء ثلاثية بي بي سي "بنزيما وبيل وكريستيانو" في ريال مدريد بعد رحيل الفرنسي عن الريال، أجاب رونالدو: "متأكد أن ريال مدريد سيفوز بالمزيد من كؤوس دوري أبطال أوروبا".

وعن موعد اعتزاله، قال "الدون": "لدي سنتين أو 3 سنوات متبقية في مسيرتي، الآن من المهم للغاية أن تعتني بنفسك بشكل أفضل، أفكر في الشيء الذي يجب أن أسلكه بعد اعتزالي، لا أستبعد امتلاك نادٍ لكرة القدم".

وأتم رونالدو تصريحاته، قائلاً: "استثمر كثيراً في إسبانيا، أنا مغرم جداً بهذه البلد، لدي منزل هناك، وآمل أن أعيش هناك، سيكون أحد الأماكن التي سأعيش فيها عندما أعتزل".

يذكر أن نادي اتحاد جدة أعلن بشكل رسمي تعاقده مع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى 3 مواسم، بعد انتهاء مدة عقده مع ريال مدريد.

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