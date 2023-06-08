إصابة قائد فيورنتينا بمقذوف من جماهير ويستهام في نهائي دوري المؤتمر

المصدر: د ب ا

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توقفت المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بين فريقي ويستهام يونايتد الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي، التي انطلقت الأربعاء في العاصمة التشيكية براغ.

وألقت جماهير ويستهام مقذوفات تجاه كريستيانو بيراجي، قائد فريق فيورنتينا، مما تسبب في إيقاف اللعب، قبل نهاية الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بملعب (فورتونا أرينا)

وأوقف الحكم الإسباني كارلوس ديل ثيرو جراندي، الذي يدير المباراة، اللعب بعد إصابة بيراجي بمقذوف، حينما كان يستعد لتسديد ركلة ركنية، ليصاب بجروح في مؤخرة رأسه مما تطلب علاجا وضمادة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وطالبت الإذاعة الداخلية للملعب جماهير ويستهام بالتوقف عن إلقاء المقذوفات على أرض الملعب واحترام اللاعبين، قبل استئناف اللعب، حيث كانت المباراة تشير للتعادل بدون أهداف.

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