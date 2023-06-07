مونديال الشباب.. إيطاليا تبحث عن إنجاز تاريخي أمام كوريا بنصف النهائي

المصدر: وكالات

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يتطلع المنتخب الإيطالي إلى خطوة غير مسبوقة في سجل مشاركاته ببطولات كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) عندما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية غدا الخميس في الدور نصف النهائي للنسخة الـ23 من البطولة، والمقامة حاليا بالأرجنتين.

ولم يسبق للمنتخب الإيطالي بلوغ النهائي في أي من مشاركاته الـ7 السابقة بمونديال الشباب، ولكنه يخوض منافسات الدور نصف النهائي للنسخة الثالثة على التوالي، ويتطلع لمواصلة مسيرته الناجحة في هذه النسخة وبلوغ النهائي للكرة الأولى.

وفي المقابل، يسعى المنتخب الكوري لتكرار إنجاز الوصول للمباراة النهائية، والذي حققه مرة واحدة في 15 مشاركة سابقة بالبطولة، وذلك في النسخة الماضية عام 2019 في بولندا.

وكانت المواجهة الوحيدة السابقة بين الفريقين في تاريخ مونديال الشباب، شهدت فوز المنتخب الكوري على نظيره الإيطالي 4-1 في دور المجموعات بالنسخة الثالثة عام 1981.

ويعول كل من الفريقين على مجموعة مميزة من اللاعبين، الذين أثبتوا وجودهم في الأدوار الثلاثة الأولى بالبطولة الحالية، ويأتي في مقدمتهم المهاجم الإيطالي المتألق تشيزاري كاسادي، الذي يتصدر قائمة هدافي البطولة حاليا برصيد 6 أهداف، واللاعب الكوري باي جون هو صاحب المهارات المتميزة، حسبما أكد الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على موقعه الإلكتروني.

وقال فرانسيسكو إسبوسيتو مهاجم المنتخب الإيطالي: "الجميع يجتهد من أجل فريقه"، مشيرا إلى إصرار الفريق على استكمال مسيرة النجاح في البطولة، برغم حرص المنتخب الكوري على أن يكون خامس منتخب يبلغ نهائي البطولة في نسختين متتاليتين.

ويتطلع المنتخب الإيطالي أيضا إلى تحقيق أول فوز له في مواجهة المنتخبات الآسيوية في بطولات العالم للشباب؛ حيث خسر الفريق جميع مواجهاته الخمس السابقة أمام المنتخبات الآسيوية.

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