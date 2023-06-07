الاتحاد يطرح تذاكر حفل استقبال بنزيمة في استاد الجوهرة المشعة

المصدر: وكالات

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طرح الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء تذاكر حفل استقبال المهاجم كريم بنزيمة المقام في استاد الجوهرة المشعة غدا الخميس.

ووقع الفرنسي بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية، على عقد يمتد لثلاثة مواسم مع الاتحاد أمس الثلاثاء.

ونشر الاتحاد عبر تويتر رابط الحصول على تذاكر حفل استقبال "اللاعب العالمي" غدا، قائلا "في جدة بنلتقي".

وأشار الاتحاد في وقت سابق اليوم إلى أن بنزيمة، قائد ريال مدريد السابق الذي حقق 25 لقبا مع الفريق الإسباني، في طريقه إلى جدة.

وقال بنزيمة في فيديو بثه الاتحاد عبر حسابه على تويتر لجماهير الفريق أمس "أنا متحمس أشوفكم في جدة".

ومن المتوقع أن تحتشد الجماهير في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة لاستقبال بنزيمة.

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