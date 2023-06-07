رسمياً..بيلينغهام ينضم إلى ريال مدريد مقابل 103 مليون يورو

المصدر: وكالات

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء أن لاعب وسطه الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة تتخطى 100 مليون يورو (107 مليون دولار).

وأكد دورتموند أن الفريقين توصّلا إلى "اتفاق متبادل" حيال انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في الصيف.

وأضاف النادي الألماني إنه سيحصل على رسوم قدرها 103 مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ متغيّر "بحد أقصى إجمالي يبلغ نحو 30 %" من رسوم الانتقال الثابتة، استناداً إلى مكافآت الفريق واللاعب.

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