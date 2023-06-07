بايرن ميونخ يحاول إقناع ماني بالرحيل ويختار له ناديه الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسعى إدارة نادي بايرن ميونيخ، لإقناع الدولي السنغالي ساديو ماني بالرحيل عن صفوف البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد موسم واحد فقط قضاه بين جدران النادي الألماني.

وبحسب قناة "Sport1" الألمانية، تأتي رغبة إدارة بايرن ميونخ، بعدما أصبح ماني خارج حسابات المدير الفني توماس توخيل.

وفي نفس الوقت أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن إدارة البايرن تحاول إقناع ماني بالعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، من خلال بوابة نادي نيوكاسل يونايتد.

ولم تكشف الصحيفة الألمانية عن السبب وراء اقتراح نيوكاسل تحديداً من قبل إدارة البافاري، لينقل له ماني في الموسم المقبل.

يذكر أن هناك تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق، أن هناك 3 أندية إنجليزية تتنافس للحصول على خدمات ماني، هي مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي.

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