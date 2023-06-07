بعد رحيل بنزيما.. ريال مدريد يستقر على قائده الجديد

المصدر: البيان

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تحوّل الحديث بشكلٍ ملحوظٍ في وسائل الإعلام العالمية من التكهنات برحيل ناتشو عن ريال مدريد، إلى الكشف عن اختياره كقائد جديد للميرنغي.

وكانت الشكوك تحوم مؤخراً حول استمرارية ناتشو مع ريال مدريد، لاسيما أن عقده سينتهي في يونيو الجاري، ورجّحت العديد من المصادر مغادرة ناتشو بالفعل لمدريد، في ظل اهتمام إنتر ميلان الإيطالي بضمه.

وتغيرت النبرة 180 درجة خلال الأيام القليلة الماضية، وتقول التقارير أن ابن الـ 33 عامًا يستعد للتوقيع على عقده الجديد مع ريال مدريد، الذي سيشهد استمراره مع الميرنغي حتى يونيو 2024.

ومع تمديد بقائه في الريال، فإن ناتشو الذي كان في الترتيب الثاني للقادة خلال الموسم المنتهي، سيتقلّد شارة القيادة الموسم المقبل، بحسب الصحفي جيانلوكا دي مارزيو.

وسيعوّض ناتشو بذلك كريم بنزيما القائد الأول لريال مدريد، الذي رحل عن الميرنغي بعد رحلة استمرت 14 عامًا، وانتقل إلى صفوف اتحاد جدة السعودي 3 مواسم.

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