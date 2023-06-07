ريال مدريد لا يُرفض.. راموس ينصح هاري كين بالانتقال إلى الميرنغي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، نصيحة خاصة للنجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، تتمثل في ضرورة موافقته على الانتقال إلى صفوف الميرنغي، مؤكداً إن الريال لا يمكن رفضه.

وقال راموس في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "نصيحتي لجميع اللاعبين هي ألا يرفضوا فرصة اللعب لريال مدريد، إنه ناد مختلف يعرف كيف يفوز".

وتابع: "هاري كين يتمتع بحضور جسدي مذهل، لا يمكنك تسجيل الكثير من الأهداف في الدوري الإنجليزي إذا لم تكن قادراً على تقديم مردود بدني قوي، هو أيضاً لديه صفات فنية مميزة".

وأتم راموس، قائلاً: "أعتقد أنه سيحصل على التقدير الكافي في ريال مدريد لما قدمه ويملكه، إنه هداف ولاعب كرة قدم رائع".

يذكر أن ريال مدريد يرغب بقوة في التعاقد مع هاري كين، لتعويض رحيل الدولي الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل مؤخراً إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

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