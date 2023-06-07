لم ألقِ المنشفة.. رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي ما زال الخيار الأول لنا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ما زال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يصر على التعاقد مع الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي، وذلك وفقاً لتصريحات رئيس الاتحاد إيدنالدو رودريجيز.

وعلى الرغم من التصريحات المستمرة لأنشيلوتي بشأن رغبته في البقاء مع ريال مدريد، إلا أن الاتحاد البرازيلي لم يستسلم بعد في محاولة إقناع الإيطالي المخضرم لخلافة تيتي، الذي غادر تدريب منتخب السامبا بعد الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

وقال إيدنالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مصممون على التعاقد مع أنشيلوتي لتدريب البرازيل، سنستغل المباريات الودية للمنتخب في أوروبا لإجراء محادثات مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في هذا الشأن، ستكون الصورة واضحة للغاية خلال رحلة المنتخب في أوروبا".

وأكمل: "سنلعب مع غينيا في إسبانيا 17 يونيو، والسنغال في البرتغال 20 يونيو، هذه الرحلة ستكون مهمة للغاية بالنسبة لنا لتحديد المدرب المستقبلي، أنوي التحدث إلى أنشيلوتي ورئيس ريال مدريد، عندها فقط يمكن تقرير ما إذا كان ستتم الصفقة أم لا".

وأردف رئيس الاتحاد البرازيلي: "الموضوع بالتأكيد ليس الشرط الجزائي في عقد أنشيلوتي، المشكلة هي العقد، لا أحد يريد كسره، سنفعل كل ما في وسعنا للوصول إلى هدفنا".

وأتم إيدنالدو، قائلاً عقب إجراء قرعة بطولة كأس البرازيل: "الخطة "أ" هي أنشيلوتي، كما يقولون في الملاكمة، لم ألقِ المنشفة بعد"، في إشارة إلى عدم استسلامه بشأن التعاقد مع كارلو.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل 2024، ولديه شرط جزائي لإنهاء العقد مع الميرنغي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز