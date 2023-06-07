الهلال خارج السباق.. إنتر ميامي يقترب من التعاقد مع ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، خروج نادي الهلال السعودي من سباق التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رحل مؤخراً عن باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده.

وبحسب صحيفة "The Athletic" المعروفة، هناك أمال متزايدة داخل إنتر ميامي تجاه صفقة ميسي، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن هناك أفضلية في الوقت الحالي لإنتر ميامي عن الهلال السعودي، ولكن في نفس الوقت أشارت إلى أن تطورات جديدة قد تحدث بين ليلة وضحاها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الدوري الأمريكي، نما إلى علمهم أن قرار ميسي الآن ينحصر بين العودة إلى برشلونة أو خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي، مشيرة إلى أن انتقال "ليو" إلى الدوري السعودي لم يعد قيد الدراسة من الأساس.

وشددت الصحيفة، على أن أول لظهور لميسي في إنتر ميامي حال حسم الصفقة، سيكون خلال مباراة كأس الرابطة ضد كروز أزول المكسيكي 21 يوليو، مشيرة إلى أن عرض إنتر ميامي يتضمن مساهمات من أكبر شريكين في الدوري الأمريكي، هما شركة Apple، حيث سيتسنى لميسي الحصول على حصة من أرباح Apple، إضافة إلى نسبة من أرباح شركة Adidas، وفي الأخير الاستحواذ على فريق بعد الاعتزال.

يذكر أن الصراع اشتد في الساعات الأخيرة بين برشلونة، وإنتر ميامي، والهلال، للحصول على توقيع ميسي، إلا أن البرغوث لم يعلن عن قراره حتى الآن.

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