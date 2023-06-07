مان سيتي رقم «1» بين أندية العالم

المصدر: دبي - البيان

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تصدّر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، النسخة الجديدة (2023) من التقرير السنوي لأفضل 50 علامة تجارية لأندية كرة القدم في العالم.

وأظهر التقرير نمواً إيجابياً بنسبة 34 % في قيمة العلامة التجارية لمانشستر سيتي منذ جائحة «كوفيد 19»، ليتجاوز بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي ريال مدريد الإسباني ويتصدر التقرير للمرة الأولى.

وهذه هي المرة الأولى منذ 6 سنوات التي يحتل فيها ناد إنجليزي المركز الأول بهذا التقرير.

ويأتي تصدر مانشستر سيتي لهذا التصنيف في ظل النتائج المميزة والبطولات التي حققها فريق النادي على مدار السنوات الماضية والإيرادات الكبيرة التي أحرزها مقارنة بالأندية الأخرى.

ويتزامن التقرير هذا الموسم مع فوز مانشستر سيتي بثنائية الدوري والكأس في إنجلترا، حيث توج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي وللمرة الخامسة في آخر 6 مواسم، ويتطلع النادي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا أيضاً حيث يخوض المباراة النهائية للبطولة أمام انتر ميلان الإيطالي يوم السبت المقبل.

وكان مانشستر سيتي تصدر هذا العام أيضاً قائمة «ديلويت» للعام الثاني على التوالي بعدما أعلن عن تحقيق عائدات قياسية بلغت 613 مليون جنيه استرليني وأرباح وصلت إلى 41.7 مليون جنيه استرليني، إذ تُعادل هذه الأرباح أكثر من ضعفي الرقم القياسي السابق للنادي.

تميز

كما كان هذا العام مميزاً أيضاً بالنسبة للنادي على الجانب التجاري حيث أطلق تعاوناً مع عدد من الشركاء الجدد، وأعلن عن تمديد المزيد من الشراكات، وواصلت عمليات بيع المنتجات تحطيم الأرقام القياسية مع الطلب الهائل على أطقم موسم 2022 - 2023 وإطلاق أحدث مجموعة، إذ تم بيع قميص جديد كل 12 ثانية في اليوم الأول من البيع.

وتنعكس شعبية النادي أيضاً في الانتشار الهائل، ومستويات المشاركة الفائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بالنسبة لكون مانشستر سيتي، النادي الأوروبي الأكثر شعبية على «يوتيوب» بالنسبة للمستخدمين النشطين ومشاهدات الفيديو هذا الموسم.

وقدم مانشستر سيتي طلب تخطيط إلى مجلس مدينة مانشستر لتطوير أفضل تجربة للمشجعين وليكون استاد الاتحاد وجهة ترفيهية على مدار العام، ويساهم هذا المشروع في إضافة مبلغ قدره 300 مليون جنيه استرليني لاستثمارات مجموعة «سيتي» لكرة القدم.

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