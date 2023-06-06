نادي يوفنتوس يخطط للانسحاب من مشروع "سوبر ليغ"

المصدر: أ ب

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يعتزم نادي يوفنتوس الإيطالي الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي ”السوبر ليغ”.

في الفترة الأخيرة، ازدادت الضغوط على نادي ”السيدة العجوز” الذي يعاني من تبعات أحكام قضائية في الدوري الإيطالي ليقرر في الأخير مخاطبة ريال مدريد وبرشلونة لمناقشة خروجه من مشروع السوبر ليغ.

في نيسان 2021 وقف 12 ناديا من بين الأغنى في القارة الأوروبية خلف مشروع إطلاق ”السوبر ليغ” الذي أخمد في مهده بعد 48 ساعة فقط، إثر انتقادات ومعارضة شديدة من الاتحادين القاري والدولي للعبة والجماهير.

وفيما انسحبت 9 من الأندية الداعمة للمشروع، بقيت أندية ريال مدريد الإسباني ومواطنه برشلونة ويوفنتوس الإيطالي متمسكة بموقفها بيد أن فريق ”البيانكونيري” غيّر موقفه الآن وبات يرغب في التخلّي عن هذا المشروع.

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