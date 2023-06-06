ادارة سان جرمان تبلغ غالتييه بقرار إقالته

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبلغت ادارة نادي باريس سان جرمان الفرنسي مدربها كريستوف غالتييه بقرار اقالته من منصبه كما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على المفاوضات الثلاثاء.

وأكد المصدر بان مستشار كرة القدم في نادي العاصمة الفرنسية البرتغالي لويس كامبوس ابلغ غالتييه بهذا القرار، مؤكدا بذلك تقارير نشرتها وسائل إعلام فرنسية عدة اليوم الثلاثاء.

ودخل الطرفان حاليا مفاوضات على اجراءات الرحيل.

وتناولت الصحف اسم المدرب الالماني يوليان ناغلسمان لخلافة غالتييه في منصبه مشيرة الى انه بات اولوية للمالكين القطريين للنادي على ان يكون مساعده نجم منتخب فرنسا السابق تييري هنري الفائز بمونديال 1998 في صفوف منتخب بلاده.

وكان ناغلسمان اقيل بشكل صادم من منصبه مدربا لبايرن ميونيخ في منتصف الدوري الالماني على الرغم من سجل اكثر من جيد على رأس الجهاز الفني للفريق البافاري.

وكان غالتييه (56 عاما) اشار في المؤتمر الصحافي اثر خسارة فريقه امام كليرمون فيران 2-3 في الجولة الاخيرة من الدوري الفرنسي السبت الماضي، بأنه سيجتمع بمسؤولي سان جرمان في مطلع الاسبوع الحالي وهو ما حصل اليوم الثلاثاء.

ودفع غالتييه الذي تم تزكيته الصيف الماضي من قبل كامبوس بالذات، بعد أن عملا سويا في ليل، ثمن تراجع الفريق في النصف الثاني من الموسم، حيث تعرض فريقه لعشر هزائم منذ مطلع العام الحالي. كما خرج من الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا على يد بايرن ميونيخ بالخسارة امامه ذهابا وايابا، ومن مسابقة كأس فرنسا ايضا، في حين اكتفى باحراز لقب بطل الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشرة لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع سانت اتيان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز