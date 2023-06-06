برشلونة يهزم فيسيل كوبي الياباني بهدفين وديا في مباراة تكريم إنييستا

المصدر: أ ب

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فاز نادي برشلونة الإسباني على فيسيل كوبي الياباني، بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب طوكيو الأولمبي الجديد ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

وأقيمت مباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية تكريما للأسطورة أندريس إنييستا الذي أعلن نهاية رحلته مع فريقه الياباني.

سجل فران كيسي لاعب برشلونة الهدف الأول من صناعة بابلو توري في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، عزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تقدمه أمام فيسيل كوبي الياباني بالهدف الثاني، لينتهي اللقاء 2-0.

لعب إنيستا 674 مباراة مع برشلونة في الفترة من 2002 إلى 2018، وفاز معه بـ 30 لقبا. كما سجل هدف الفوز لإسبانيا في نهائي كأس العالم 2010.

وأعلن الشهر الماضي أنه سيغادر النادي الياباني بعد مباراته الأخيرة في الأول من تموز في مدينة كوبي غربا.

لعب إنييستا خمسة مواسم مع فيسيل كوبي ولم يعلن عن خططه.

سافر برشلونة بطل إسبانيا مباشرة إلى اليابان بعد آخر مباراة في الدوري الإسباني يوم الأحد.

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