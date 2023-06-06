مونديال الشباب .. كاسادي يقترب من الحذاء الذهبي ورقم سافيولا لا يزال صامدا

المصدر: وام

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أصبح المهاجم الإيطالي تشيزاري كاسادي، مرشحا قويا للفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما)، والمقامة حاليا بالأرجنتين، عقب خروج أقرب المنافسين له على صدارة قائمة الهدافين.

ويتصدر كاسادي، قائمة هدافي النسخة الـ23 من مونديال الشباب حاليا برصيد 6 أهداف، بعد أن ساهم بشكل كبير في وصول فريقه إلى الدور نصف النهائي للبطولة، الذي يلتقي فيه منتخب كوريا الجنوبية على بطاقة التأهل للنهائي.

وبعد منافسة قوية على صدارة الهدافين خلال فعاليات الدورين الأول والثاني للبطولة، جاء خروج أكثر من هداف مع منتخب بلاده في دور الثمانية ليعزز فرص كاسادي، بالفوز بلقب الهداف في هذه النسخة.

وكان البرازيلي ماركوس ليوناردو، (5 أهداف)، هو أقرب المنافسين لكاسادي على لقب الهداف، لكنه ودع البطولة مع منتخب بلاده من الدور ربع النهائي، كما خرج الكولومبي أوسكار كورتيس، (4 أهداف)، من دور الثمانية، وسبقه الإكوادوري جاستن كويرو، (4 أهداف)، في الخروج من دور الـ16.

وتضم قائمة هدافي البطولة حاليا 4 لاعبين سجل كل منهم 3 أهداف لمنتخب بلاده، وهم الأرجنتيني أليخو فيليز، والكولومبي توماس آنخل، والفرنسي ألان فيرجينيوس، والأمريكي كادي كاول، لكنهم خرجوا جميعا من البطولة خلال فعاليات دور الـ16 والدور ربع النهائي.

ليتفوق كاسادي بذلك بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه على لقب الهداف ممن أحرزوا هدفين في البطولة حتى الآن.

وقال كاسادي، في تصريحات على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، إنه لا يهتم بلقب الهداف قدر اهتمامه بقيادة فريقه إلى الفوز باللقب.

ويلتقي المنتخب الإيطالي، في نصف النهائي بعد غد الخميس، منتخب كوريا الجنوبية، ويسعى كاسادي، إلى تعزيز رصيده من الأهداف ومواصلة التقدم مع منتخب بلاده في البطولة، وبلوغ النهائي للمرة الأولى في التاريخ؛ حيث كان أفضل إنجاز سابق للمنتخب الإيطالي في مونديال الشباب هو الفوز بالمركز الثالث في 2017 والرابع في 2019.

وفي حال أحرز كاسادي، لقب الهداف في النسخة الحالية، فسيكون ثاني لاعب إيطالي يحرز جائزة الحذاء الذهبي في تاريخ مونديال الشباب، بعدما فاز بها مواطنه ريكاردو أورسوليني، في 2017، برصيد 5 أهداف، علما بأن كاسادي، تفوق بالفعل على أورسوليني، وأصبح الهداف التاريخي لإيطاليا في مونديال الشباب حتى قبل خوض مباراة نصف النهائي.

ولا يزال الأرجنتيني خافيير سافيولا، هو الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم للشباب؛ حيث توج هدافا للمسابقة في نسخة 2001 في الأرجنتين برصيد 11 هدفا، فيما يليه في قائمة أبرز هدافي البطولة اللاعب البرازيلي أديلتون ،(10 أهداف)، في نسخة 1997 بماليزيا، والنرويجي إيرلنج هالاند، (9 أهداف)، في النسخة الماضية عام 2019 ببولندا.

وأحرز هالاند، أهدافه التسعة في مباراة واحدة خلال فوز منتخب بلاده على منتخب هندوراس 12-0، ليكون الوحيد الذي توج بجائزة الحذاء الذهبي في مونديال الشباب من خلال تسجيل كل أهدافه في مباراة واحدة.

ووسيمنح تتويج كاسادي بجائزة الحذاء الذهبي في النسخة الحالية، القارة الأوروبية تفوقا طفيفا على قارة أمريكا الجنوبية في عدد مرات الفوز بلقب الهداف، حيث تتقاسم القارتان حاليا الصدارة برصيد 9 مرات لكل منهما مقابل مرتين للقارة الأفريقية، وواحدة لكل من اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) وأوقيانوسيا.

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