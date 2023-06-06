أسنسيو وأوغارتي على مشارف سان جرمان بعد تجاوز الفحص الطبي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات مهاجم ريال مدريد الاسباني ماركو أسنسيو والأوروغوياني الشاب مانويل أوغارتي لاعب وسط سبورتينغ البرتغالي على مشارف الانضمام الى باريس سان جرمان بعد أن تجاوزا الفحوص الطبية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر داخل بطل فرنسا الثلاثاء.

سيغادر أسنسيو (27 عامًا) ريال مدريد كلاعب حر مع انتهاء عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن حقق مع الملكي لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال 8 سنوات في العاصمة.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، سيكلف أوغارتي (22 عامًا) 60 مليون يورو (64 مليون دولار)، علمًا أن لديه ثلاث سنوات متبقية على عقده مع سبورتينغ.

يصل اللاعبان بعد أيام من مغادرة الارجنتيني ليونيل ميسي والمدافع الاسباني سيرخيو راموس النادي ورحيل مرتقب للمدرب كريستوف غالتييه.

وارتبط سان جرمان بضم الثلاثي الفرنسي لوكاس هرنانديز وراندال كولو مواني وماركوس تورام من أندية بايرن ميونيخ وأينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنغلادباح الالمانية تواليًا.

كما يجري مفاوضات مع إنتر الايطالي لضم المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز