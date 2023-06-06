كريم بنزيما ينضم إلى اتحاد جدة 3 مواسم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وقع الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق مع نادي اتحاد جدة السعودي، لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم المقبل.

وبحسب قناة "دبي الرياضية"، فإن بنزيما أصبح لاعباً في اتحاد جدة بشكل رسمي.

وكتب الحساب الرسمي لقناة "دبي الرياضية" عبر "تويتر": "بحسب مصدر في النادي السعودي، كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق، يوقع عقداً للانتقال لنادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لمدة ثلاث سنوات".

وظهر بنزيما رفقة رئيس نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي بالعاصمة الإسبانية مدريد، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني عبر "تويتر"، الفيديو الذي يظهر فيه بنزيما مع شقيقه ورئيس نادي الاتحاد السعودي ونائبه.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المعروف بشبكة "سكاي سبورتس"، أكد أمس الإثنين، إن بنزيما وقع مع اتحاد جدة، وسينضم إلى صفوفه بعقد يمتد حتى صيف 2025، على أن يشمل العقد خيار التمديد لموسم إضافي.

وقال رومانو أن راتب بنزيما يقترب من 200 مليون يورو سنوياً، وسيشمل العقود التجارية والمتغيرات.

وأعلن ريال مدريد، الأحد الماضي، انتهاء رحلة بنزيما مع الميرنغي بشكل رسمي، بعد رحلة استمرت 14 عامًا، تخللها التتويج بـ 25 لقباً.

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