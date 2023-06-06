توتنهام يعلن عن مدربه الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي توتنهام تعاقده مع الأسترالي إنج بوستيكوغلو، لتولي منصب الفريق الأول لكرة القدم، بداية من 1 يوليو المقبل، لمدة 4 مواسم.

وكان توتنهام يبحث منذ 3 أشهر عن مدرب جديد، خلفاً للإيطالي أنطونيو كونتي الذي أقيل من منصبه، وتناوب كريستيان ستيليني ورايان مايسون على تدريب توتنهام خلال الفترة الماضية.

وقال دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام: "إنج يمتلك عقلية إيجابية وأسلوب لعب سريع وهجومي، ولديه سجل حافل في تطوير اللاعبين وفهم لأهمية تطورهم من مرحلة الأكاديمية".

وتابع: "متحمسون لانضمام إنج إلينا استعداداً للموسم المقبل".

وأشار بيان توتنهام إلى أن الطاقم الفني المعاون لإنج في توتنهام، سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

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