توتنهام يعلن عن مدربه الجديد
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أعلن نادي توتنهام تعاقده مع الأسترالي إنج بوستيكوغلو، لتولي منصب الفريق الأول لكرة القدم، بداية من 1 يوليو المقبل، لمدة 4 مواسم.
وكان توتنهام يبحث منذ 3 أشهر عن مدرب جديد، خلفاً للإيطالي أنطونيو كونتي الذي أقيل من منصبه، وتناوب كريستيان ستيليني ورايان مايسون على تدريب توتنهام خلال الفترة الماضية.
وقال دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام: "إنج يمتلك عقلية إيجابية وأسلوب لعب سريع وهجومي، ولديه سجل حافل في تطوير اللاعبين وفهم لأهمية تطورهم من مرحلة الأكاديمية".
وتابع: "متحمسون لانضمام إنج إلينا استعداداً للموسم المقبل".
وأشار بيان توتنهام إلى أن الطاقم الفني المعاون لإنج في توتنهام، سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.