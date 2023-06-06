سنسافر لتحقيق حلم.. غوارديولا: دوري أبطال أوروبا منحني أكثر مما تخيلت

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، الطريقة التي سيتعامل بها مع إنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل، مؤكداً أن كأس البطولة يعد بمثابة الحلم للسيتزنز.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "سنتعامل مع الأمر كما نفعل في أي مباراة بالدوري الإنجليزي، سنضمن تركيز اللاعبين على ما يتعين القيام به، لا شيء أكثر من ذلك".

وأضاف: "تعلمت أن الإفراط في الحماس لا يناسبنا، سنسافر لتحقيق حلم، ونحاول أن نلعب مباراة جيدة ونفوز، نحن نعلم أن لدينا فرصة جديدة، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وواصل: "نريد دائماً المزيد وهذا خطأ، يجب أن تكون طموحاً، لكن ليس جشعاً، لقد أعطاني دوري الأبطال لحظات حزينة للغاية ستظل دائماً في ذهني، وأخرى جميلة للغاية، هذا ما تدور حوله الحياة".

وأردف: "كمدرب وصلت إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 10 مرات وثلاث نهائيات وفزت مرتين باللقب، الآن استعد للنهائي الرابع، منحتني هذه المسابقة أكثر مما كنت أتخيله".

وأتم المدرب الإسباني، تصريحاته قائلاً: "لا يوجد فشل في الرياضة، الاعتراف بالفشل يشبه القول بأن خصمك لا قيمة له، إذا قلت إنك فشلت فهل خصومك لم يلعبون بشكل جيد ويقومون بعمل جيد؟ يتعلق الأمر بالمحاولة، الحياة في الرياضة تدور حول المحاولة عدة مرات، والإصرار كذلك".

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