الصفقة تقترب.. بنزيما يظهر في فيديو مع رئيس اتحاد جدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهر الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق، رفقة رئيس نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي بالعاصمة الإسبانية مدريد، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني عبر "تويتر"، الفيديو الذي يظهر فيه بنزيما مع شقيقه ورئيس نادي الاتحاد السعودي ونائبه.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المعروف بشبكة "سكاي سبورتس"، أكد أمس الإثنين، إن بنزيما وقع مع اتحاد جدة، وسينضم إلى صفوفه بعقد يمتد حتى صيف 2025، على أن يشمل العقد خيار التمديد لموسم إضافي.

وأكد رومانو أن راتب بنزيما يقترب من 200 مليون يورو سنوياً، وسيشمل العقود التجارية والمتغيرات.

وكان ريال مدريد أعلن، الأحد الماضي، انتهاء رحلة بنزيما مع الميرنغي بشكل رسمي، بعد رحلة استمرت 14 عامًا، تخللها التتويج بـ 25 لقباً.

الصفقة تقترب.. بنزيما يظهر في فيديو مع رئيس اتحاد جدةhttps://t.co/CKTKLtxKyMpic.twitter.com/Jsw66zZf6k — البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 6, 2023

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