غالتييه سيغادر باريس سان جرمان الموسم المقبل

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

لن يبقى كريستوف غالتييه على رأس الجهاز الفني لباريس سان جرمان بطل فرنسا الموسم المقبل، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من المفاوضات الاثنين، لتؤكد معلومات نشرتها عدة وسائل إعلام.

ولن يكمل غالتييه (56 عامًا) السنة الثانية من عقده رغم قيادته سان جرمان الى لقبه الحادي عشر في الدوري، ما يؤكد ما أعلنته صحيفة "ليكيب" السبت.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض محاميه التعليق على المسألة.

وردًا على سؤال حول الموضوع السبت بعد الهزيمة أمام كليرمون (3-2) في المرحلة الاخيرة من الدوري، قال غالتييه إن لديه اجتماع مع الادارة بداية الأسبوع الحالي.

وأضاف "سنرى بعد ذلك القرارات التي ستتخذها الإدارة"، وذلك بعد دقائق من إطلاق الجماهير صيحات الاستهجان من أحد مدرجات ملعب بارك دي برانس خلال مراسم التتويج.

ودفع غالتييه الذي تم تزكيته الصيف الماضي من قبل مستشار كرة القدم البرتغالي لويس كامبوس، بعد أن عملا سويا في ليل، ثمن تراجع الفريق في النصف الثاني من الموسم.

بعد بداية ناجحة للغاية لم تتخللها أي هزيمة، مُني الفريق بعشر هزائم في عام 2023 في جميع المسابقات، وخرج من الدور ثمن النهائي في كل من كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، وهي البطولة التي تعتبر الهدف الاساسي للنادي منذ الاستحواذ القطري في 2011.

أشار غالتييه مرارا وتكرارا إلى تأثير الروزنامة والجدول المزدحم على الفريق، لا سيما مع إقامة كأس العالم 2022 في منتصف الموسم.

قال منذ أسبوعين "التحليل العادل الذي لا تريدون التحدث عنه، هو أنه كان هناك باريس سان جرمان قبل كأس العالم، وباريس سان جرمان بعد كأس العالم، مع لاعبين مهمين للغاية لم يلعبوا منذ ذلك الحين 16 او 17 مباراة" في إشارة خاصة إلى البرازيلي نيمار الذي انتهى موسمه منذ فبراير بداعي الاصابة.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز