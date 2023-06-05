ريال مدريد يركز على إعادة بناء هجومه بعد خسارة بنزيمة

المصدر: أ ب

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اختتم نادي ريال مدريد الإسباني الموسم الحالي وهو يعلم أنه سيحتاج لتعزيز خط هجومه بعد مغادرة النجم الفرنسي كريم بنزيمة ومهاجمين آخرين.

قرر بنزيمة، أفضل مهاجم بالفريق في المواسم الماضية والفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، مغادرة الميرينغي هذا الأسبوع بعد 14 عاما أمضاها في صفوف الفريق.

كانت آخر مبارياته يوم الأحد، عندما تعادل الفريق 1-1 أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

كما خسر النادي جهود إيدن هازارد وماركو أسينسيو وماريانو دياز، ما ترك لديه خيارات قليلة في الهجوم.

قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، ”يتعين علينا التصرف فيما يتعلق بخط الهجوم، وسنفعل ذلك دون استعجال. لدينا الوقت للقيام بذلك ونبحث عن مهاجم يستطيع تسجيل الأهداف والتواصل بشكل جيد مع اللاعبين الآخرين ”.

وأضاف أنشيلوتي أن النادي يرغب في ضم مهاجم يستطيع التعاون بشكل جيد مع المهاجمين البرازيلين الشابين، فينيسيوس جونيور ورودريغو، والذي بات دورهما قيادي كبير مع الفريق.

”لدينا مهاجمان فقط في الوقت الحالي، لكني لست قلقا لأننا نتملك كل الوقت الذي نحتاجه لحل هذه المشكلة. سنفوز بالمباريات بوجود أو غياب مهاجمين. من المرجح أن يسجل المهاجمون أهدافا، لكن ما يصنع الفارق هو اللعب بقوة، وضغط، وبذل المزيد من الجهد.”

ذكرت تقارير أن لاعب توتنهام الإنجليزي هاري كين من المرشحين لخلافة بنزيمة، 35 عاما، والذي من المتوقع أن ينتقل إلى الدوري السعودي.

وقال أنشيلوتي عن بنزيمة ”رحيله كان مفاجأة للجميع، لكننا نتفهم ذلك. كان قرارا اتخذ في اللحظات الأخيرة. لقد تدرب يوم السبت بشكل طبيعي، واتخذ قراره يوم الأحد، وقد تقبلنا هذا القرار”.

سجل بنزيمة الهدف الوحيد لريال مدريد أمام أتلتيك بلباو من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ثم استبدله أنشيلوتي، وغادر الملعب وسط حفاوة بالغة من الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال أنشيلوتي إن النادي أراد بقاء أسينسيو، لكن المهاجم قرر الرحيل.

تلقى لاعبان آخران بالفريق عرضين للتجديد، لكنهما لم يتخذا قرارا بعد؛ المدافع ناتشو ولاعب الوسط المهاجم، داني سيبايوس.

وينتهي عقدا لاعبي الوسط المخضرمين توني كروس ولوكا مودريتش هذا الموسم.

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