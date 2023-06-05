فينيسيوس أفضل لاعب أمريكى جنوبى فى إسبانيا

المصدر: وكالات

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تسلم لاعب ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور جائزة من وكالة الأنباء الإسبانية صباح اليوم جائزة أفضل لاعب من أمريكا الجنوبية في إسبانيا،على أن ينضم لمنتخب البرازيل الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام غينيا والسنغال، بعد أن أنهى الموسم مع الفريق الملكي

تمنح الجائزة من قبل وكالة الصحافة الإسبانية لأفضل لاعب من أمريكا اللاتينية يلعب في إسبانيا منذ موسم 1990-1991 ، ويستند الفائز إلى رأي المحررين الرياضيين للوكالة المنتخبين.

وعن فوزه بالجائزة قال فينيسيوس : "تعني لي الكثير، لأن هناك اساطير وعمالقة في كرة القدم سبق وفازوا بها"

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