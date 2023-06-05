هالاند يتوج بجائزة الحذاء الذهبى الأوروبى 2023

المصدر: وكالات

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توج النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف فى الدوريات الأوروبية خلال الموسم الجاري 2022-2023.

ونال هالاند على 72 نقطة بعدما سجل 36 هدفا فى البريميرليج هذا الموسم، ليتفوق فى ترتيب أفضل هدافى الدوريات الكبرى فى القارة العجوز على هارى كين الوصيف برصيد 30 هدف.



وجاء النجم الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، فى المركز الثالث برصيد 29 هدف، ثم ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون الفرنسى رابعا برصيد 27 هدف

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