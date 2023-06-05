والده يعلن: ميسي يريد العودة إلى برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة من جديد.

وبالرغم من الأنباء التي تؤكد اقتراب ميسي من ارتداء قميص الهلال السعودي، بداية من الموسم الجديد، إلا أن والده خورخي اجتمع مع خوان لابورتا رئيس برشلونة في منزل الأخير خلال الساعات الماضية، لبحث إمكانية عودة "البرغوث" إلى صفوف البرسا مرة أخرى.

وقال خورخي في تصريحات للصحفيين بعد انتهائه من الاجتماع مع خوان لابورتا: "ميسي يريد العودة إلى برشلونة، ولدينا ثقة بإمكانية عودته بالفعل".

وتابع: "الخيار الأول لميسي هو البارسا، لا أعرف ماذا سيحدث، هذا يعتمد على أشياء كثيرة، بالنسبة لي، أحبذ عودته إلى برشلونة".

وكان باريس سان جيرمان أعلن قبل أيام رحيل ميسي رسمياً عن صفوف العملاق الفرنسي، ليترقب الجميع موقف النجم الأرجنتيني بخصوص محطته المقبلة.

ويمتلك ميسي في جعبته عرضاً مغرياً من الهلال السعودي، إضافةً إلى عرضين آخرين، أولهما من فريقه السابق برشلونة، والثاني من إنتر ميامي الأمريكي.

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