المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات القليلة الماضية، تسريب فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه خورخي ميسي والد ووكيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أثناء دخوله منزل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، تمهيداً للاجتماع معاً، بهدف بحث إمكانية عودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوف النادي الكتالوني.

وكان باريس سان جيرمان أعلن قبل أيام رحيل ميسي رسمياً عن صفوف العملاق الفرنسي، ليترقب الجميع موقف النجم الأرجنتيني بخصوص محطته المقبلة.

ويمتلك ميسي في جعبته عرضاً مغرياً من الهلال السعودي، إضافةً إلى عرضين آخرين، أولهما من فريقه السابق برشلونة، والثاني من إنتر ميامي الأمريكي.

عودة ميسي أصبحت ممكنة.. الليغا توافق على خطة برشلونة

وأعلنت شبكة "ريليفو" الإسبانية، موافقة رابطة الدوري الإسباني، على دراسة الجدوى التي قدمها برشلونة بشأن تخفيض رواتب الفريق الكتالوني، التي كانت تتعارض مع لوائح اللعب المالي الخاصة بالليغا.

وأكدت الشبكة، إن برشلونة لجأ لفريق كرة السلة من أجل إقناع الليغا بخطته المالية، حيث أكد مسؤولو البرسا إنهم سيوفرون حوالي 15 مليون يورو مصروفات، بجانب تخفيض الرواتب.

ونجح برشلونة في تحقيق أهدافه بشأن ما يتعلق بتخفيض الميزانية، على خلفية بيع أنطوان غريزمان، ورحيل جيرارد بيكيه، وجوردي ألبا، وسيرخيو بوسكيتس، وأصبحت خطط برشلونة قابلة للتطبيق، بين حالات الرحيل والفسخ الطوعي للعقود، ليوفر البرسا نحو 40 مليون يورو في الموسم الجديد، وهو رقم أكبر مما كان متوقعاً.

وتصب موافقة الليغا على خطة برشلونة، في مصلحة عودة ميسي مرة أخرى، حيث وقفت مشاكل برشلونة المالية عائقاً أمام عودته، بسبب عدم استطاعة الفريق الكتالوني تسجيل عقود لاعبيه الذين جددوا عقودهم مؤخراً.

هل يقترب من العودة.. تسريب فيديو لاجتماع والد ميسي مع رئيس #برشلونة https://t.co/f2XtzJeNpepic.twitter.com/ygM7XEin4h — البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 5, 2023

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