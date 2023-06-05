هازارد يضحي للخروج بشكل مرضي من ريال #مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رحل البلجيكي إدين هازارد عن صفوف ريال مدريد بشكل رسمي، وهو ما أعلن عنه الميرنغي خلال الساعات الماضية، على الرغم من استمرار تعاقده مع الملكي حتى صيف العام المقبل 2024، ولكن تم الاتفاق بين الطرفين على فسخ العقد.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المعروف بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن هازارد ضحى مالياً لمغادرة ريال مدريد، إذ سيوفر الميرنغي 7 مليون يورو نظير رحيل النجم البلجيكي، قبل موسم من انتهاء عقده مع النادي الإسباني.

وأشار رومانو، إلى أن هازارد تنازل كذلك عن جزء من مستحقاته المتبقية لدى ريال مدريد، وذلك للخروج بشكل مرضي والحفاظ على علاقته الطيبة مع مسؤولي وجماهير الميرنغي.

يذكر أن هازارد انضم لريال مدريد منذ 4 مواسم ماضية قادماً من تشيلسي، في صفقة بلغت 120 مليون يورو، بهدف تعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أن اللاعب البلجيكي لم يوفق، خاصة بعدما تعرض للعديد من الإصابات، ما تسبب في ابتعاده عن المشاركة الأساسية مع الميرنغي.

وتوج هازارد خلال الأربع مواسم التي قضاها مع ريال مدريد بـ 8 ألقاب، هي الدوري الإسباني (مرتين)، وكأس السوبر الإسباني (مرتين)، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس ملك إسبانيا.

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