برشلونة ينهي موسمه بالخسارة من سيلتا فيجو

المصدر: د ب ا

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أنهى برشلونة موسم الدوري الإسباني لكرة القدم، بالخسارة من مضيفه سيلتا فيجو 1 /2، الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة للمسابقة.

وتجمد رصيد برشلونة، المتوج بلقب الموسم الحالي، عند 88 نقطة، فيما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 43 نقطة، لينجو من شبح الهبوط للدرجة الثانية.

وتقدم جابري فيجا لسيلتا فيجو في الدقيقة 42، قبل أن يضيف اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 79 سجل أنسو فاتي هدف برشلونة الوحيد.

وهبط بلد الوليد للدرجة الثانية، عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه خيتافي.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن عشر، ولكنه هبط رفقة إسبانيول وإلتشي، اللذين تأكد هبوطهما في الجولات الماضية.

وفي باقي المباريات، تعادل إسبانيول وألميريا 3 /3 ، وإلتشي وقادش 1 /1، وبيتيس وفالنسيا 3/3.



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