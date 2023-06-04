تطور جديد في صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي

المصدر: أ ف ب

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في تطور جديد حول صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للدوري السعودي أرسل نادي الهلال السعودي وفدا رفيع المستوى إلى باريس لإتمام التعاقد مع البرغوث ، على ما أفاد مصدران في الرياض لوكالة فرانس برس الأحد.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد السعودي بوالد ميسي ووكيل أعماله خورخي ميسي بهدف إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن، حسب ما أفاد المصدران.

وأفاد مصدر في نادي الهلال السعودي "هناك وفد سعودي في باريس بهدف واحد هو العودة بموافقة ميسي الرسمية على العرض السعودي".

وأكّد مصدر ثان مطلع على المفاوضات "نحن في المرحلة الأخيرة من الصفقة".

وقال "إذا سارت الأمور على ما يرام، سيوقع ميسي على عقده الجديد وسيعلن الهلال الصفقة قبل نهاية الأسبوع".

وكان نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أعلن السبت أن ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم السبت.

وشهدت المباراة وداعا غير لائق للأرجنتيني بصافرات الاستهجان وخسارة أمام كليرمون 2-3 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

وانضم ميسي، 35 عاما، الذي فاز بكل الألقاب الممكنة مع برشلونة إلى النادي الفرنسي في أغسطس 2021 على أمل مساعدته على الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكنه أقصي مرتين من دور الـ16.

وإذا تمت الصفقة، سينضم ميسي، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، إلى غريمه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر السعودي في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لمدة سنتين ونصف في يناير الماضي.

والأحد، أفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، توصل الى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في عقد يمتد لموسمين.

وجاء الإعلان السعودي بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدّافه سيترك النادي بنهاية الموسم.

وذكرت القناة أن رئيس الاتحاد ونائبه متواجدين في مدريد لتوقيع "صفقة انتقال قياسية" مع قائد ريال مدريد.

وذكرت الصحف الإسبانية ان بنزيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

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