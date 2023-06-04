راتب بنزيما مع الاتحاد السعودي مليار و600 مليون ريال خلال عامين

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

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أثار مبلغ الانتقال المتوقع لأسطورة ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد السعودي مقابل عرض قيمته 200 مليون يورو على مدى موسمين حسب الصحافة الإسبانية والسعودية عاصفة من التعليقات والمقارنات الاقتصادية مع فرق العملة باليورو كل حسب عملة بلاده.

200 مليون يورو

قدم نادي اتحاد جدة، بطل الدوري هذا الموسم، عرضاً قيمته 200 مليون يورو على مدى موسمين حسب الصحافة الإسبانية، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والألقاب مع النادي الملكي على مدى 14 موسماً خاض فيها 647 مباراة وبات من الأساطير التاريخية في نادي ريال مدريد، لذلك أحدث انتقاله إلى الدوري السعودي ضجة بحجم ما قدم من عطاء مع النادي الملكي والدوريات الأوروبية.

مليار و600 مليون ريال

وجاءت معظم التعليقات والمقارنات المالية الطريفة من المغردين داخل المملكة العربية السعودية لمعرفة كم سيتقاضى الأسطورة كريم بنزيما بالريال السعودي وجاءت التقديرات على النحو التالي:

في السنتين: مليار و600 مليون ريال

في السنة الواحدة: 800 مليون ريال

في الشهر الواحد: 66 مليون ريال

في اليوم الواحد: 2 مليون ريال

نهاية خدمة 7 نجوم

ومن بين التعليقات الطريفة التي تحدثت خلال الساعات الماضية واستحوذت على الترند المتداول باسم «كريم بنزيما» التغريدات والأحاديث التي تحدثت عن عمر اللاعب الآن وهو على مشارف الأربعين وبعد عامين سيصل لسن التقاعد الرياضي في الملاعب، وفسر العقد الحالي مع نادي الاتحاد جدة بأنه نهاية خدمة ماسية «7 نجوم» واضعين في الاعتبار قيمة العقد الذي كان قد عرضه نادي ريال مدريد على اللاعب وهو لم يصل إلى ربع المبلغ المقدم من نادي الاتحاد، حيث كشفت التقارير الإعلامية الإسبانية أن الريال قدم 25 مليون يورو لبنزيما مقابل موسم واحد.

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