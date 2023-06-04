قائد لايبزج: عقلية الفريق وإمكانيات لاعبيه وراء التتويج بكأس ألمانيا

المصدر: وام

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كشف ويلي أوربان قائد فريق لايبزج ، بعد تتويج الفريق بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، عن أهم العوامل التي ساهمت في هذا الإنجاز، مردها في تميز عقلية الفريق والإمكانيات التي يمتلكها .

من جانبه قال ماركو روزه المدير الفني للفريق في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي: "الفوز بلقب إنجاز مدهش.. البطولة كلها كانت مدهشة".

وأحرز لايبزج لقب كأس ألمانيا لموسم 2022-2023 بالفوز على إنتراخت فرانكفورت 2-0 مساء أمس “السبت” في المباراة النهائية للبطولة، ليصبح اللقب الثاني له أيضا في تاريخ البطولة.

وقال ويلي أوربان خلال احتفالات النادي باللقب بعد المباراة النهائية: "بمجرد أن تفوز بلقب، يكون أمرا جيدا. وإذا نجحت في الدفاع عنه، يكون أمرا خاصا" في إشارة إلى إنجاز الفريق بالدفاع عن اللقب.

وأنهى لايبزج بهذا اللقب موسما مميزا؛ ومن خلال احتلاله المركز الثالث في الدوري ، والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كما سيتنافس مع بايرن ميونخ على لقب آخر في بداية الموسم المقبل؛ حيث يلتقيان في السوبر الألماني.

وأصبح لايبزج ثالث فريق، بعد شالكه وبايرن ميونخ، يحرز لقب كأس ألمانيا موسمين متتاليين في آخر 4 عقود، كما أصبح ثاني أكثر فريق يهز الشباك في موسم واحد بكأس ألمانيا على مدار التاريخ.

ورفع لايبزج رصيده أمس إلى 23 هدفا في مسابقة كأس ألمانيا، ولا يتفوق عليه سوى فيردر بريمن، الذي سجل 27 هدفا في طريقه لمنصة التتويج باللقب في موسم 2003-2004، فيما سجل بايرن ميونخ 23 هدفا أيضا في المسابقة بموسم 2013-2014.

وحل تيمو فيرنر مهاجم الفريق في المركز الثاني بقائمة هدافي كأس ألمانيا في الموسم الحالي برصيد 5 أهداف مقابل 6 أهداف للفرنسي راندال كولو مواني مهاجم إنتراخت فرانكفورت، والذي توج هدافا للمسابقة هذا الموسم.

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