الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يهيمن على الألقاب والدفاع أبرز السلبيات

المصدر: وام

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بعد أسبوع واحد من تتويجه بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، أسدل باريس سان جيرمان ولاعبوه الستار على فعاليات الموسم بحصد جائزتين إضافيتين، رغم الخسارة 2-3 أمام ضيفه كليرمون فوت في ختام مبارياته بالموسم.

وتوج كيليان مبابي مهاجم الفريق بجائزة هداف المسابقة للموسم الخامس على التوالي، كما توج زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة.

وكان سان جيرمان توج باللقب رسميا يوم الأحد الماضي، ونال مبابي جائزة أفضل لاعب في المسابقة هذا الموسم، ليحتكر الفريق ولاعبوه معظم الجوائز في الدوري الفرنسي، وإن أكدت الهزيمة أمام ضيفه كليرمون مساء أمس على أبرز السلبيات في مسيرة الفريق هذا الموسم، والتي تتعلق بالناحية الدفاعية.

ويتضمن التقرير التالي أبرز الظواهر والأرقام والإحصائيات في الدوري الفرنسي هذا الموسم بعد إسدال الستار على فعالياته مساء أمس.

وحسمت مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي مساء أمس بطاقتي التأهل الأخيرتين للبطولات الأوروبية؛ حيث احتل رين المركز الرابع وتأهل مباشرة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي، وفاز ليل بالمركز الخامس ليخوض مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

وأشاد برونو جينيسو المدير الفني لفريق رين بما حققه الفريق في الموسم المنقضي، وقال: “كرة القدم فقط يمكنها أن تمنحنا هذه التجربة والسعادة.. أشعر بسعادة بالغة لأن الوضع كان معقدا للغاية حتى اللحظة الأخيرة، ولكن النهاية كانت مميزة للغاية .. كان صعبا علينا أن نتصور أننا سننهي الموسم في المركز الرابع على حساب ليل".

وكان فريقا باريس سان جيرمان ولانس حسما مبكرا تأهلهما لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، فيما يخوض مارسيليا صاحب المركز الثالث الأدوار التأهيلية لدوري الأبطال، ويخوض تولوز صاحب المركز الـ13 في الدوري الأدوار التأهيلية لمسابقة الدوري الأوروبي بعد تتويجه بلقب كأس فرنسا.

وحسم أوكسير بطاقة الهبوط الرابعة لدوري الدرجة الثانية أثر هزيمته أمام لانس وفوز نانت على آنجيه في الجولة الأخيرة أمس حيث تراجع أوكسير للمركز الـ17 بفارق نقطة واحد خلف نانت الذي ضمن البقاء بدوري الدرجة الأولى.

وهبطت فرق آنجيه وتروا وأجاكسيو مبكرا للدرجة الثانية قبل مباريات هذه الجولة.

وبهذا، هبطت الفرق الأربعة الأسوأ دفاعا في المسابقة خلال الموسم المنقضي، وفي مقدمتها تروا وآنجيه بعدما اهتزت شباك كل منها 81 مرة في38 مباراة.

وكان آنجيه هو الأكثر تعرضا للهزائم برصيد 28 هزيمة مقابل 6 تعادلات و4 انتصارات فقط، متساويا في عدد الانتصارات مع تروا الذي احتل المركز قبل الأخير بفارق 6 نقاط أمام آنجيه.

وفي المقابل، وبرغم فوزه باللقب للموسم الثاني على التوالي، وتحقيق رقم قياسي في عدد مرات التتويج باللقب، لم تكن أرقام سان جيرمان على غرار ما حققه في الموسم الماضي خاصة على مستوى الدفاع.

وحصد سان جيرمان اللقب للمرة الـ11 (رقم قياسي) وسجل لاعبوه 89 هدفا في 38 مباراة بفارق هدف واحد أقل مما سجله الفريق في المسابقة بالموسم الماضي، وظل سان جيرمان هو الأفضل هجوما بين جميع فرق المسابقة هذا الموسم بفضل القدرات الهجومية للفريق بقيادة مهاجمه كيليان مبابي، الذي سجل 29 هدفا وتصدر قائمة هدافي المسابقة بفارق هدفين أمام ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون.

وبهذا، يكون مبابي قد سجل نحو ثلث أهداف الفريق هذا الموسم في الدوري الفرنسي، ونال اللاعب المكافأة على هذا بتتويجه هدافا للمسابقة للموسم الخامس معادلا بهذا رصيد النجم الفرنسي السابق جان بيير بابان والمهاجمين الأرجنتينيين المعتزلين كارلوس بيانكي وديليو أونيس، حيث أحرز كل منهم الجائزة 5 مرات سابقة.

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قال مبابي في تصريحات على الموقع الرسمي لناديه: "أشعر بسعادة بالغة لهذا اللقب.. حسنا، فزنا بلقب الدوري، وأحرزت جائزتي الهداف وأفضل لاعب.. إنه أمر عظيم بكتابة اسمي في تاريخ المسابقة، وأسعى لاجتياز إنجاز جان بيير بابان في الموسم المقبل".

وفي المقابل، ظهر دفاع سان جيرمان هذا الموسم بمستوى أقل مما كان عليه في الموسم الماضي حيث اهتزت شباك الفريق 40 مرة في 38 مباراة مقابل 36 هدفا دخلت شباك الفريق في الموسم الماضي.

ولم يكن سان جيرمان هو الأفضل دفاعا في المسابقة خلال الموسم المنقضي، حيث تفوق عليه لانس، الذي اهتزت شباكه 29 مرة ونيس (37 هدفا) ورين (39 هدفا).



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