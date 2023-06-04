الاتحاد يتوصل لاتفاق مع بنزيما وإعلان الصفقة يوم الأربعاء

المصدر: وكالات

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أفادت تقارير صحفية سعودية، أن أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة ونائبه أحمد كعكي، يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع كريم بنزيما.

وتفيد التقارير بان نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين و سيتم الاعلان عن الصفقة الاربعاء المقبل

وكان نادي نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اعلن اليوم الأحد رحيل المهاجم كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، في نهاية الموسم بعد انهاء عقده بالتراضي، بعد 14 موسما ومسيرة حافلة بالألقاب في ظل تقارير صحفية تربطه بالانتقال إلى الاتحاد السعودي.

وبدا أن اللاعب الفرنسي البالغ عمره 35 عاما سيستمر في صفوف النادي الإسباني لعام آخر بعد موسم 2022-2023 الذي عانى فيه من الإصابات وغاب فيه عن كأس العالم بقطر.

لكنه عدل عن رأيه بعدما تلقى عرضا وصلت قيمته بحسب تقديرات وسائل الإعلام إلى أكثر من 100 مليون يورو (107.05 مليون دولار) من السعودية. وقرر بنزيما إبطال بند تمديد عقده لموسم واحد ليصبح لاعبا حرا.

وقال النادي في بيان "توصل ريال مدريد وقائدنا كريم بنزيما لاتفاق لإنهاء فترته الرائعة التي لا تنسى كلاعب في نادينا".

وأضاف "كانت مسيرة بنزيما في ريال مدريد مثالا للتصرف والاحترافية ومثل قيم نادينا. استحق كريم بنزيما حق تقرير مستقبله".

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