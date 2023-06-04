ريال مدريد يودع أسطورته كريم بن زيمة رسمياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ريال مدريد رحيل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الميرنغي عن صفوفه، في ظل عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقد اللاعب.

وأشار ريال مدريد في بيان رسمي إلى أنه منح بنزيما حق حسم مستقبله وانتهاء رحلته الرائعة مع النادي الإسباني.

وجاء بيان ريال مدريد: "النادي اتفق مع بنزيما على وضع حد لمرحلته الرائعة التي لا تُنسى كلاعب، بعدما وصل إلى الفريق عام 2009 وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وكان لاعباً أساسياً في هذا العصر الذهبي، واستطاع تحقيق 25 لقباً مع الملكي".

وتابع: "أرقام بنزيما رائعة مع ريال مدريد، كونه ثاني هداف في تاريخ النادي برصيد 353 هدفاً، ورابع الهدافين في دوري أبطال أوروبا، مسيرة كريم في ريال مدريد مثالاً على السلوك والاحتراف، ومثلت قيم النادي، وحصل اللاعب على حق تقرير مستقبله"

وأتم البيان: "ريال مدريد بيت بنزيما وسيظل دائماً كذلك، ويتمنى النادي له ولأسرته كل التوفيق في المرحلة الجديدة من حياته، وسيقام حفل وداع مؤسسي له بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي".

يذكر أن هناك تقارير صحفية أكدت أن كريم بنزيما يقترب من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

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