من الدوري السعودي .. راموس يتلقى أول عرض بعد رحيله عن سان جيرمان

المصدر: وكالات

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أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة رحيل المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن صفوفه.

وانضم راموس (37 عاما) إلى النادي الفرنسي في صفقة مجانية قبل موسم 2021-2022 بعدما أخفق في التوصل لاتفاق لتمديد حقبته مع ريال مدريد والتي امتدت 16 عاما.

ويرحل راموس، الذي فاز بكأس العالم مرة واحدة وبطولة أوروبا مرتين مع إسبانيا بخلاف الكثير من الألقاب مع ريال مدريد، عن صفوف النادي الفرنسي بعد انتهاء عقده.

وخلال موسمين قضاهما في صفوف النادي الفرنسي، فاز راموس بالدوري مرتين وكأس السوبر الفرنسية مرة واحدة.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا أن راموس تلقى أولى العروض لخوض تجربة جديدة في مسيرته.

وكتب رومانو على حسابه في موقع "تويتر": "بدأت أندية الدوري السعودي بالفعل في الاتصال بسيرخيو راموس، بينما كان اللاعب ما يزال يناقش عقده مع باريس سان جيرمان".

وأضاف: "سيقرر راموس مستقبله قريبا مع عائلته، ما يزال الأمر غير محسوم حتى الآن".

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