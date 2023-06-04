مان سيتي بطل كأس إنجلترا

المصدر: لندن - وكالات

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توّج مانشستر سيتي أمس بطلاً لكأس إنجلترا في كرة القدم، على حساب غريمه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، متغلباً عليه 2 - 1، في استاد ويمبلي، ومحققاً الثنائية، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، وأصبح «القمر السماوي» على بعد فوز واحد لاستكمال ثلاثية تاريخية.

حيث تنتظره موقعة ساخنة أمام إنتر ميلان يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر باستاد أتاتورك في إسطنبول.

وكتب إيلكاي غوندوغان، اسمه في سجل الأرقام القياسية، بعدما أحرز أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد مرور 12 ثانية من بداية «قمة مانشستر» في استاد ويمبلي، وحطّم هذا الهدف الرقم القياسي السابق (25 ثانية) والمسجل باسم الفرنسي لويس ساها لاعب إيفرتون في نهائي 2009 ضد تشلسي.

وأدرك برونو فيرنانديز التعادل ليونايتد، في الدقيقة 33 من ركلة جزاء بعد لمسة يد من جاك غريليش اعب مان سيتي ،

وبعد ست دقائق، من الشوط الثاني أعاد غوندوغان التقدم لسيتي بعدما قابل ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين وسدد كرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس دي خيا الذي يتحمل جزءاً من مسؤولية الهدف.

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