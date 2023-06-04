إسرائيل تطيح بالبرازيل وتبلغ المربع الذهبي لمونديال للشباب

المصدر: د ب ا

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فجر منتخب إسرائيل مفاجأة من العيار الثقيل وبلغ المربع الذهبي لمونديال الشباب تحت 20 عاما في الأرجنتين للمرة الأولى في تاريخه عبر فوزه المثير على نظيره البرازيلي 3 /2 أمس السبت في دور الثمانية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ليتم اللجوء لوقت إضافي، ليحسمه الفريق الإسرائيلي لصالحه.

وتقدم ماركوس ليوناردو بهدف لمنتخب السامبا في الدقيقة 56 لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك عنان خلايلي التعادل لإسرائيل.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول سجل ماتيوس ناسيمنتو الهدف الثاني للبرازيل لكن بعد دقيقتين فقط رد حمزة شبلي بهدف التعادل لإسرائيل.

وفي الثواني الأخيرة للشوط الإضافي الأول أحرز دور تورجمان هدف الفوز لإسرائيل.

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