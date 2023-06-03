انتهت المغامرة.. باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل ميسي

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مهاجمه بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم السبت.

وقال نادي العاصمة في بيان "بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان مع انتهاء موسم 2022-2023".

وأشار النادي الباريسي إلى أن ميسي (35 عاماً) سيشارك في آخر مباراة لسان جرمان في الدوري هذا الموسم أمام كليرمون على ملعب "بارك دي برينس" السبت.

وأضاف "يودّ النادي أن يشكر بحرارة الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات والفائز بالقميص الأحمر والأزرق بكأس الأبطال ولقبي دوري".

وردّ الأرجنتيني في البيان نفسه قائلاً "شكراً للنادي ولمدينة باريس وسكانها على هذين العامين. أتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

ووصل ميسي إلى النادي الفرنسي في العام 2021 بصفقة انتقال مجانية من نادي برشلونة الإسباني، فلعب 74 مباراة، وسجّل 32 هدفاً، وقدّم 35 تمريرة حاسمة.

لكنه لم يكن قادراً على مساعدة الباريسيين في هدفهم الأسمى، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا.

رغم ذلك، أضاف النادي في بيانه أن "باريس سان جرمان يفخر بأنه كان قادراً على أن يضمّ في صفوفه أفضل لاعب في التاريخ، ويتمنى بمشاعر صادقة، نجاحات عدة لليو في مسيرته".



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