سيدات برشلونة يفزن بلقب دوري أبطال أوروبا بريمونتادا أمام فولفسبورغ

المصدر: أ ب

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أحرزت باتريشيا غويغارو هدفين خلال ثلاث دقائق بينما أظهر برشلونة عودة مذهلة في الشوط الثاني تغلب فيها على فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نهائي دوري أبطال أوروبا للنساء السبت في ملعب رابطة فيليبس الرياضية ”بي إس في".

توجت فريدولينا رولفو ريمونتادا برشلونة الهجومية بالتسديد الهادئ إلى الزاوية البعيدة لتحرز هدفا بعد خطأ في دفاع فولفسبورغ لتصل النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقيقة السبعين.

كان فولفسبورغ متصدرا للمباراة بهدفين مقابل لا شيء أحرزتهما إيفا بايور وألكسندرا بوب.

كان الفوز أمام جمهور بعدد قياسي بالنسبة لمباراة نسائية في هولندا هو اللقب الأوروبي الثاني للفريق الكتالوني.

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