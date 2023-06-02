لينغارد لن يستمر مع نوتنغهام فوريست

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيترك مهاجم منتخب انجلترا ونادي مانشستر يونايتد السابق جيسي لينغارد فريقه الحالي نوتنغهام فوريست في نهاية عقده في 30 يونيو الحالي.

وانضم لينغارد الى صفوف نوتنغهام مطلع الموسم الماضي عندما صعد الاخير الى الدرجة الممتازة للمرة الاولى منذ 1999، لكنه فشل في فرض نفسه أساسياً.

وخاض لينغارد (30 عاما)، 20 مباراة في صفوف نوتنغهام في مختلف المسابقات، وكان أحد 12 لاعباً قرر مدرب فوريست ستيف كوبر التخلي عنهم الجمعة.

وارتبط اسم لينغارد الذي دافع عن الوان ثلاثة اندية في السنوات الثلاث الاخيرة (اعير الى وست هام عام 2021)، بالانتقال الى عدة اندية خارجية في الاسابيع الاخيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز