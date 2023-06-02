تعرضت للتضليل.. «يويفا» يحسم موقف مارتشينياك من إدارة نهائي دوري الأبطال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موقفه من استمرار قرار تعيين البولندي سيمون مارتشينياك حكماً، لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، المقرر له 10 يونيو الجاري.

وكانت بعض التقارير الصحفية، أشارت إلى إمكانية استبعاد مارتشينياك بسبب مشاركته في حدث سياسي، لكن "يويفا" نفى هذا الأمر عبر موقعه الرسمي، وقال: "بعد إجراء مراجعة شاملة تلقينا بيانًا من السيد مارتشينياك يعرب فيه عن اعتذاره العميق، وقدم توضيحاً بشأن مشاركته في الحدث، نعتقد أنه من الأهمية مشاركة ما قاله لمعالجة المخاوف وضمان الشفافية، وبالتالي الحكم مستمر بشكل طبيعي في إدارته للقاء المنتظر".

ووفقاً ليويفا، قال مارتشينياك: "بعد التفكير أصبح من الواضح أنني تعرضت للتضليل بشكل خطير، لم أكن مدركاً لحقيقية الحدث المعني وانتماءاته، لذلك لم أقصد المشاركة في أي نشاط سياسي".

وبناء على اعتذار مارتشينياك، وتوضيحه للموقف بشكل عام، أتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرارًا باستمرار تكليفه بإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

ويعد مارتشينياك البالغ من العمر 42 عاماً، أحد أفضل الحكام في أوروبا، كما أدار نهائي كأس العالم في قطر عندما فازت الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح.

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