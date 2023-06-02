تشافي عن مستقبل ميسي: يجب أن نتركه يقرر بحرية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طالب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، ترك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يقرر مستقبله بحرية.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يجب أن نترك ميسي يقرر، ميسي سيحسم مستقبله الأسبوع المقبل، أينما قرر إنهاء مسيرته الكروية سيواصل اللاعب على أعلى مستوى".

وتابع: "إذا جاء إلى برشلونة، فإن الأبواب مفتوحة ومقتنع بأن الأمور ستكون على ما يُرام"

وبسؤاله عن أولويات برشلونة في الانتقالات الصيفية المقبلة، قال تشافي: "لاعب ارتكاز، ثم مهاجم أو لاعب وسط هجومي، ثم ظهير أيمن".

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، بعدما انضم للعملاق الفرنسي صيف 2021، قادماً من برشلونة في صفقة انتقال حر.

ويمتلك ميسي في جعبته عرضاً مغرياً من نادي الهلال السعودي، إضافةً إلى عرضين آخرين، أولهما من فريقه السابق برشلونة، والثاني من إنتر ميامي الأمريكي.

وهناك بند في عقد ميسي يقضي باستمراره مع باريس حتى نهاية الموسم المقبل 2024، لكن تفعيله يجب أن يكون بموافقة الطرفين، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لاسيما أن الأسابيع الأخيرة تشهد توتراً في الأجواء بعد تعرض ميسي لهتافات معادية من قبل جماهير باريس سان جيرمان، أكثر من مرة.

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