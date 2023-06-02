بعد موسم واحد من رحيله.. ليفربول يستهدف إعادة ساديو ماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف تقارير صحفية، مفاجأة بشأن مستقبل الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، في ظل الأنباء التي أشارت إلى رغبته في الرحيل عن صفوف البافاري، بسبب عدم الانسجام، رغم تتويجه بلقب الدوري الألماني مؤخراً.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، هناك احتمالية كبيرة لعودة ساديو ماني إلى صفوف ليفربول مرة أخرى، بعد موسم واحد فقط من رحيله عن الريدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول حريص على إعادة ماني، في ظل معاناة الريدز خلال الموسم المنقضي، إذ لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن احتلاله المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وخروجه من دور الـ 16 لدوري الأبطال.

وشددت الصحيفة الألمانية، على أن رغبة ليفربول تأتي في ظل أهمية ساديو ماني وتأثيره الهجومي، الذي جعله يكون جبهة هجومية مميزة مع ثنائي الريدز محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، الذي رحل هو الآخر عن ليفربول في الأيام الماضية.

وعانى ساديو ماني في موسمه الأول مع بايرن ميونخ، بسبب الإصابات التي تعرض لها، فضلاً عن عدم انسجامه بشكل كامل مع الفريق الألماني، مما جعله قريباً من الرحيل عن صفوف البافاري.

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