هالاند: مانشستر سيتي تعاقد معي بسبب دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، أن ناديه تعاقد معه بهدف حصد لقب دوري أبطال أوروبا، الذي يحلم به النادي الإنجليزي.

وقال هالاند في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "ليس علينا إخفاء الأمر، مانشستر سيتي أحضرني لحصد دوري أبطال أوروبا".

وعن مباراتي النهائي اللاتي يستعد لهما مانشستر سيتي ضد اليونايتد وإنتر ميلان في كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، على الترتيب، قال اللاعب النرويجي: "نهائيان ضد فريقين جيدين، سيبذلان قصارى جهدهما، علينا أن نلعب في أفضل حالاتنا، لتكون فرصة جيدة لتحقيق ما نتمناه".

وواصل: "الفوز بدوري الأبطال سيعني الكثير، سأفعل كل ما بوسعي لمحاولة تحقيق ذلك، إنه حلمي الأكبر، وآمل أن يتحقق، لكن الأمر ليس سهلاً".

وأتم هالاند، قائلاً: "ما زلت شابًا أبلغ 22 عامًا، أمامي مسيرة طويلة ولا يزال يتعين علي التطور، هذا شيء كنت أفكر فيه قبل عام عندما كنت أخطط لخطوتي التالية".

يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا، سيقام 10 يونيو الجاري، بين إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب أتاتورك الأولمبي غرب مدينة إسطنبول التركية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز